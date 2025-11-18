Víctor Alfonso Mas, de 39 años, fue imputado este martes y recibió 90 días de prisión preventiva domiciliaria por atropellar a dos motociclistas en Rawson y huir del lugar. La medida fue dictada por el juez de Garantías Federico Rodríguez, a pedido del Ministerio Público Fiscal, representado por el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, en una audiencia realizada en Tribunales. El conductor enfrenta cargos por lesiones graves culposas por conducción imprudente, doblemente agravadas por la fuga y por el número de víctimas.

El siniestro ocurrió el sábado alrededor de las 7:00, cuando Rodrigo Cano (21) y Rocío Bonilla (21) circulaban en una moto Motomel 150 cc por calle 5 de Oeste a Este. Al intentar girar hacia el sur por el Callejón Cervantes, fueron embestidos desde atrás por la camioneta Volkswagen Amarok conducida por Mas. Pese al impacto, el automovilista no se detuvo y escapó a gran velocidad.

Publicidad

Un chofer de Uber que presenció el choque siguió a la Amarok durante unos dos kilómetros hasta verla ingresar a una propiedad. Tras dar aviso al 911, policías llegaron al lugar, donde una mujer autorizó el ingreso a la vivienda. Allí los uniformados encontraron la camioneta en una cabaña del fondo. La propietaria aseguró no conocer al dueño del vehículo, y más tarde se confirmó que pertenecía a Mas, con domicilio en calle 4 y América.

Mientras tanto, personal de la UFI Delitos Especiales acudió al domicilio del sospechoso, donde su esposa relató que él le había informado que se presentaría con un abogado. Finalmente, Mas se entregó cerca de las 10:30 en la Comisaría 36ª. La fiscalía ordenó un dosaje para determinar si el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol o estupefacientes; ese resultado aún no fue informado.

Publicidad

Los dos jóvenes motociclistas fueron trasladados al Hospital Rawson con heridas de gravedad. Según fuentes del caso, Rodrigo Cano presenta lesiones severas y corre alto riesgo de perder uno de sus pies, con posibilidades de amputación. En tanto, Rocío Bonilla sufrió una fractura de fémur en la pierna izquierda, además de otras lesiones de consideración.

La investigación continúa mientras se esperan pericias médicas y toxicológicas clave para definir la situación procesal del conductor.