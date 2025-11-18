Luego de varios meses de especulaciones, Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, confirmó su relación con Nicolás Figal, defensor de Boca Juniors. La pareja compartió en redes sociales la primera foto juntos, dejando atrás los rumores que circularon desde agosto.

La imagen fue publicada primero por Figal y, minutos después, replicada por Celasco. En la escena se los ve compartiendo una comida al aire libre, sentados en una mesa de madera blanca y vistiendo remeras del mismo color. La foto muestra un entorno relajado: platos con restos de comida, vasos, una taza y, detrás, una fila de bicicletas azules junto a edificios modernos bajo la sombra de un árbol con flores violetas. También se distinguen los tatuajes del defensor y las secuelas del golpe que sufrió en el partido frente a Tigre.

La publicación que hizo Figal en su cuenta de Instagram.

Las versiones sobre el vínculo comenzaron a tomar fuerza semanas atrás, cuando ambos fueron vistos en una salida nocturna en la Ciudad de Buenos Aires. Un video filtrado los mostró llegando por separado a un evento en un boliche de la costanera. Figal apareció vestido con remera blanca, pantalón negro y zapatillas blancas, mientras que Celasco ingresó con un look casual compuesto por una camiseta blanca ajustada, pantalón vaquero de tiro alto y el cabello largo con ondas suaves.

El clip también registró el movimiento de ambos dentro del lugar, aunque sin posar juntos ante cámaras. La noche tuvo además la presencia de Susana Giménez, quien, al retirarse del evento, habló brevemente con la prensa sobre el cumpleaños al que asistía.

La diva también llamó la atención por su vestuario: una camiseta blanca con aberturas en los hombros, pantalón de denim azul con aplicaciones plateadas y un bolso metálico a juego. Su look acompañó la aparición pública que coincidió con las primeras confirmaciones del romance ahora oficializado por su nieta y el jugador de Boca.