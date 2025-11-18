El sanjuanino Facundo Mora se consagró este fin de semana como el primer campeón de la Moto4 Latin Cup, la categoría que reemplaza a la antigua Latin American Talent Cup y forma parte del programa internacional “Camino a MotoGP”. La definición del torneo se desarrolló entre el viernes 14 y el domingo 16 de noviembre en el Circuito San Juan Villicum, donde se disputaron cuatro carreras decisivas junto a fechas del GP3 chileno y del Campeonato Argentino de Velocidad.

El campeonato llegó a San Juan con una ajustada pelea entre tres pilotos argentinos: Santiago Gossa como líder con 166 puntos, seguido de Mora a solo tres unidades y un poco más atrás Benjamín Peralta con 95. Con 100 puntos en juego, nada estaba definido. La primera carrera del sábado quedó en manos de Peralta, con Mora segundo y Gossa tercero, resultado que permitió al sanjuanino pasar a liderar el campeonato por un punto.

Publicidad

En la segunda competencia del día, Mora logró imponerse y amplió su ventaja a diez unidades, aprovechando el tercer puesto de Gossa. El domingo, la carrera 11 entregó una nueva victoria a Peralta, con Mora como escolta, mientras que Gossa terminó cuarto, aumentando la distancia en el torneo: 228 puntos para Mora contra 211 del cordobés.

La carrera final del fin de semana, correspondiente a la 12ª fecha, tuvo nuevamente a Peralta como ganador, sumando su tercera victoria en cuatro competencias. Mora finalizó cuarto, lo que le permitió sellar su título gracias a los puntos acumulados en sus tres podios del fin de semana. El clasificador general cerró con Mora como campeón con 241 puntos, seguido por Gossa con 227 y Peralta con 183.

Publicidad

El resultado consagra a Facundo Mora como el primer monarca del programa latinoamericano de proyección a MotoGP, logro que además le permitirá viajar a Europa para continuar su formación en una categoría superior con todos los gastos cubiertos. “Es un salto fundamental en mi carrera”, señaló el entorno del piloto.

El evento reafirmó al Circuito San Juan Villicum como uno de los escenarios más relevantes del motociclismo regional. Además de la Moto4 Latin Cup, el fin de semana contó con la 7ª y 8ª fecha del GP3 chileno y con la 5ª y 6ª cita del Campeonato Argentino de Velocidad. En este último, otro sanjuanino, Mateo Bongiovani, alcanzó el podio en la categoría SBK Pro durante la última carrera.