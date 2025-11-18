Un trágico episodio sacudió este martes por la tarde al barrio porteño de Flores, donde un niño de nueve años murió tras caer por el hueco de un ascensor desde un noveno piso en un edificio ubicado sobre la avenida Avellaneda al 2400. Según las primeras informaciones, el menor se precipitó en circunstancias que aún son materia de investigación judicial.

Tras el aviso a los servicios de emergencia, Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar y una unidad de la colectividad judía Jevra Hatzalah brindó las primeras asistencias mientras se esperaba la llegada del SAME. Una vez en el sitio, los médicos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar e inmediatamente trasladaron al niño al Hospital Teodoro Álvarez.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, el menor falleció poco después de su ingreso como consecuencia de politraumatismos severos y un paro cardíaco provocado por la caída. La Policía de la Ciudad preservó la escena y la Justicia inició actuaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y si hubo fallas en el ascensor o responsabilidades vinculadas al mantenimiento del edificio.

El hecho generó conmoción entre los vecinos del edificio y la zona, donde se esperaba la realización de peritajes técnicos para avanzar en el esclarecimiento del caso.