El Torneo Clausura del fútbol sanjuanino ingresa en su etapa más decisiva y este lunes quedaron confirmadas las fechas y sedes de las semifinales, que se disputarán este miércoles 19 de noviembre a partido único. Los ganadores de ambos cruces avanzarán al Reducido, cuyo vencedor enfrentará a Unión de Villa Krause, ya clasificado a la final del campeonato.

Según informó la Liga Sanjuanina de Fútbol, uno de los encuentros tendrá lugar en Puyuta, donde Desamparados recibirá a Carpintería desde las 17.30. Será un duelo de alta tensión, ya que ambos equipos buscan meterse entre los finalistas y pelear por el título.

En paralelo, en el estadio de La Rinconada, Atenas buscará la clasificación frente a Peñarol, también desde las 17.30. Este choque definirá al otro elenco que avanzará al cruce del Reducido, a disputarse dentro de una semana.

La jornada también traerá acción en Cuarta División. En Puyuta, desde las 14.30, se enfrentarán Desamparados y Trinidad, mientras que en Santa Lucía, Alianza será local ante Minero desde las 17.30, completando el programa de la categoría.

Con horarios unificados, partidos a eliminación directa y la expectativa en alza, el Clausura sanjuanino entra en sus últimos capítulos y promete definiciones cargadas de emoción.