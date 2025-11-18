El dólar mayorista subió por primera vez en seis días y volvió a los $1.400

El dólar mayorista quebró este martes su tendencia bajista y registró su primera suba en seis ruedas, al volver a ubicarse en los $1.400. El movimiento se dio en una jornada marcada por la ampliación de la brecha cambiaria, impulsada principalmente por arbitrajes derivados de la restricción cruzada que rige desde las elecciones legislativas y que continúa distorsionando a los dólares paralelos.

El tipo de cambio “spot” avanzó hasta los $1.400, mientras que en el Banco Nación el dólar minorista cerró en $1.425. En tanto, el promedio del Banco Central, elaborado a partir de la referencia de distintas entidades financieras, se ubicó en $1.422,1.

Dentro del segmento bursátil, el MEP operó en $1.438,91, mientras que el contado con liquidación (CCL) se posicionó en $1.476,91. El dólar blue, por su parte, se mantuvo estable en $1.430.