Conadu Histórica (Federación Nacional de Docentes Universitarios) anunció un paro docente universitario de 24 horas para este miércoles 19 de noviembre. La decisión fue tomada durante el Plenario de Secretarías Generales realizado este martes 18, en continuidad con el plan de lucha que la federación desarrolla hacia el cierre del año.

La resolución se definió a partir de la consulta nacional realizada por la Federación, cuyos resultados orientaron los mandatos que cada asociación de base llevó al encuentro. En paralelo, el plenario estableció otro tramo de medidas: un paro de una semana completa entre el 1 y el 6 de diciembre.

Desde la organización sindical indicaron que continuarán impulsando la unidad de la comunidad universitaria y de sus organizaciones, articulando especialmente con los reclamos del Hospital Garrahan ante la emergencia pediátrica, las demandas del sector de discapacidad y las movilizaciones de jubiladas y jubilados. La federación también reiteró su rechazo al proyecto de flexibilización laboral y a las reformas jubilatoria y tributaria que impulsa el Gobierno nacional, y convocó a la clase trabajadora y a las organizaciones sindicales a coordinar acciones en conjunto.

En su declaración, Conadu Histórica sostuvo que la lucha se mantiene en defensa de la universidad pública y su presupuesto, por salarios dignos y su recomposición, por la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y por la urgente convocatoria a paritarias. Como asociación de base en Neuquén, Adunc adhirió a la convocatoria e informó que participará de las medidas en el ámbito local.