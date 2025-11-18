Más de un centenar de varones mayores de 40 años participó el lunes pasado de una jornada gratuita de prevención del cáncer de próstata realizada en la Plaza Seca del Centro Cívico. La actividad se desarrolló en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata y fue organizada por el programa Onco San Juan, dependiente de la Dirección de Políticas para la Equidad, con el acompañamiento del Ministerio de Salud, la Secretaría de Deportes y diversas organizaciones y sanatorios privados.

Durante la convocatoria, personal del Departamento de Medicina Asistencial, a través de la División Bioquímica, tomó 95 muestras de sangre para realizar el análisis de Antígeno Prostático Específico (PSA), uno de los métodos clave para la detección temprana de patologías prostáticas. Una cantidad similar de asistentes accedió a controles médicos de rutina que incluyeron medición de presión arterial, glucemia y otros exámenes complementarios.

Los resultados de los estudios estarán disponibles a partir del 28 de noviembre y podrán retirarse en el Centro de Salud Dr. Alfonso Barassi, en Capital. Desde Onco San Juan adelantaron que cada participante recibirá seguimiento posterior y que las instituciones privadas involucradas serán incorporadas al Recursero del programa, una guía virtual que reúne centros asistenciales, terapias complementarias, grupos de apoyo y programas gubernamentales destinados a pacientes oncológicos.

En esta edición participaron fundaciones del Sanatorio Argentino y de la Clínica El Castaño, Alcec (con gestión de turnos hospitalarios), el Centro Oncológico de Excelencia San Juan (COE), el Instituto Médico Urológico (IMU) y otras entidades que brindaron asesoramiento, charlas y servicios vinculados a la prevención. Además, personal de la Secretaría de Deportes ofreció actividades recreativas para acompañar la espera de quienes asistieron.

“Nos pareció muy auspiciosa la respuesta de los hombres ante la convocatoria. No sólo participaron quienes trabajan en el Centro Cívico, sino también personas que vinieron a realizar trámites o que se acercaron específicamente interesados en los estudios. Este es un primer paso para generar prevención, algo fundamental en esta y otras enfermedades”, destacó Nathalia Sánchez, directora de Políticas para la Equidad.