Un incendio de importantes proporciones se generó este viernes al mediodía en el departamento de Caucete y provocó gran preocupación en el barrio Guayaguas. Según relataron los vecinos, el fuego se inició de manera accidental en un basural ubicado sobre la prolongación de la calle Aberastain y comenzó a expandirse con rapidez debido a la gran cantidad de desechos acumulados en el lugar.

Los habitantes de la zona se vieron obligados a intervenir con baldes de agua y mangueras para impedir que las llamas avanzaran hacia las casas más cercanas, lo que finalmente permitió controlar la situación antes de que ocurriera una tragedia mayor.

“Nos asustamos mucho porque el viento hacía que el fuego se viniera hacia acá. Empezamos a tirar agua todos juntos para frenarlo hasta que llegaron los bomberos”, contó una vecina que participó en las tareas.

Minutos después, personal de Bomberos arribó al sitio y se encargó de realizar un riego preventivo para evitar que los focos se reavivaran. Hasta el momento, no se registraron pérdidas materiales más allá de la quema de basura que facilitó la propagación del siniestro.

Las autoridades recordaron la importancia de no arrojar desechos en baldíos ni basurales a cielo abierto, dado que este tipo de focos ígneos pueden generar graves consecuencias en contextos de sequía y altas temperaturas.