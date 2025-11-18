Llegó la cadena de pollo fríto KFC a San Juan: largas filas en el debut

El primer local de Kentucky Fried Chicken (KFC) en San Juan registró una jornada de apertura caracterizada por una masiva afluencia de público. Durante la inauguración, se constataron extensas filas de personas, lo que evidenció un alto nivel de demanda por los productos de la reconocida cadena de pollo frito. El perfil de los asistentes se destacó por una notable presencia de grupos juveniles y familiares.

El Coronel Sanders no se perdió la inauguración. FOTO: Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

La llegada de la franquicia internacional a la provincia había generado expectativa previamente, aunque la apertura en Patio Alvear experimentó un ligero retraso respecto de las proyecciones iniciales. Según explicó el representante, el ajuste en el calendario se debió a requerimientos logísticos, particularmente en lo referido a la capacitación del personal –proceso que involucró traslados a centros de formación fuera de la provincia– y a demoras en la recepción de insumos necesarios para la puesta a punto del local.

Largas filas en el primer día. FOTO: Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

Cumplir con los protocolos y estándares operativos internacionales de la franqucia demandó un proceso minucioso, según se indicó. El local en el Patio Alvear Shopping contará con una plantilla de aproximadamente 40 empleados, número que podría ajustarse según la estacionalidad.

Un éxito rotundo. FOTO: Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

Con esta apertura, San Juan se incorpora al mapa de provincias argentinas donde la marca ya tiene presencia, ampliando la oferta gastronómica local con una opción de alcance internacional.