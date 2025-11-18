Un único show en Cuyo: Loquero se presenta en San Juan después de 10 años

La banda de punk rock originaria de Mar del Plata, Loquero, se presentará en la provincia de San Juan el próximo viernes 21 de noviembre, en lo que constituye su única función en la región de Cuyo. El evento, que marca el retorno del grupo a la provincia después de diez años, tendrá lugar en el Complejo Eliazar Restobar, ubicado en Villa Krause.

La gira, que promociona su más reciente producción discográfica titulada “Espíritu de 3 Tonos”, ofrecerá al público un recorrido por los nuevos temas, sin dejar de lado el repertorio clásico que los consolidó como una de las agrupaciones más representativas y enérgicas del género en Argentina. Su música, que ha acompañado a varias generaciones de seguidores, promete una noche cargada de intensidad sonora.

Para complementar la velada, se ha confirmado la participación especial de la legendaria banda mendocina Embate Punk, formación que cuenta con una extensa trayectoria y que es reconocida dentro de la escena punk local. Su presentación está prevista para aportar una dosis adicional de vigor al encuentro musical.

Las entradas para este concierto de carácter único en la zona ya se encuentran a la venta en modalidad anticipada. Los puntos de venta físicos disponibles son el establecimiento Cultura Under Body Art y La Ramada Bar. Asimismo, los interesados pueden adquirir sus localidades de forma digital a través de la plataforma oficial Alpogo.com.