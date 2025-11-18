"La Jenny" de Iturriaga llega al Teatro Sarmiento

El reconocido artista Wali Iturriaga, una de las figuras más premiadas y de mayor convocatoria en los últimos años, llega a San Juan con su nueva obra teatral, “La Jenny ¿Dónde está Juan Carlos?”. La función está programada para el jueves 20 de noviembre a las 20:30 horas en la Sala Principal del Teatro Sarmiento, ubicado en Avenida Alem (Norte) 34, en la capital provincial.

La obra se presenta como una comedia desopilante que narra la historia de Juan Carlos, su esposa “La Jenny” y un caos familiar que promete generar risas continuas entre el público. La trama se centra en la rebelión del personaje principal contra su esposa, descrita como “tóxica”, y los enredos disparatados que se desencadenan a partir de esta situación. Con actuaciones magistrales y una puesta en escena sorprendente, el espectáculo está dirigido a todo tipo de público, cautivando tanto a adultos como a niños.

Iturriaga, recientemente galardonado con el Premio Estrella de Mar 2024 como Mejor Humorista, demuestra una vez más su versatilidad artística en esta producción. La dirección de la obra está a cargo del propio Iturriaga, mientras que la producción es responsabilidad de Lucas Tamer Producciones Artísticas.

Respecto a los valores de las localidades, se han establecido tres categorías de precios. Para la Platea Baja, las filas de la 1 a la 14 tienen un costo de 25.000 pesos, mientras que las filas de la 15 a la 20 tienen un valor de 23.000 pesos. Las entradas para la zona de Pullman tienen un precio de 20.000 pesos. Las mismas ya se encuentran a la venta a través de los canales oficiales habilitados.

La función se anticipa como una oportunidad para disfrutar de una experiencia teatral que combina el humor con situaciones cotidianas, ofreciendo al espectador un momento de entretenimiento y diversión.