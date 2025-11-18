En Cochabamba, ante delegaciones de toda Sudamérica, María Inés Vizzo González concretó una de las actuaciones más sólidas de su incipiente carrera. La joven sanjuanina brilló en la Copa Pacífico, donde se midió con representantes de Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia y Argentina. En ese marco de competencia internacional logró imponerse en los 100 y 200 metros pecho de su categoría, y además obtuvo un tercer puesto en la final abierta, instancia en la que participan nadadores de distintas edades. El resultado la ubicó entre las figuras juveniles destacadas del torneo y abrió un nuevo capítulo en sus expectativas deportivas.

La nadadora explicó a DIARIO HUARPE que viajó como integrante de la Selección Argentina, un paso significativo para su edad y su desarrollo dentro de la disciplina. “Fui directamente con la selección, no solo representando a San Juan”, precisó al detallar su participación. El equipo nacional estuvo conformado por 28 deportistas distribuidos en varias categorías, todos convocados oficialmente para la competencia. La presencia en esa delegación no solo le permitió ganar experiencia, sino también medir su nivel frente a rivales de trayectoria y proyección.

Su actuación principal se concentró en las pruebas de pecho. “En mi categoría obtuve el primer puesto en los 100 y en los 200 metros. Luego, en la final abierta, competí con nadadores mayores y finalicé tercera”, señaló con la misma prudencia con la que procesó los resultados. La magnitud del certamen, sumada a la exigencia del calendario previo, convirtió aquellas marcas en un estímulo adicional para lo que viene.

Aunque practica natación desde pequeña, Vizzo González reconoce que la etapa de mayor exigencia comenzó hace relativamente poco. “Entreno de manera competitiva desde hace tres o cuatro años”, indicó. Actualmente forma parte del equipo que dirige la entrenadora Silvia Maldonado en Aquatic Center, donde reparte la semana entre pileta y preparación física. “Hago un turno de natación y un turno de gimnasio; son seis entrenamientos de pileta a la semana y dos de gimnasio”, detalló al describir una rutina que exige constancia y orden, especialmente en combinación con la escuela.

A la par de los resultados inmediatos, la joven ya piensa en el próximo tramo del calendario. “Ahora la meta es llegar bien al Nacional de abril del próximo año, que sería en Buenos Aires, en el Parque Roca”, explicó. Ese torneo será determinante para su continuidad dentro del programa competitivo de la Selección. Consultada sobre la posibilidad de nuevas competencias internacionales durante 2025, evitó anticiparse: “Las definiciones se toman después del último Nacional, todavía no hay información confirmada”.

Más allá de la carga horaria y de la presión propia del alto rendimiento, mantiene un equilibrio con sus estudios. Contó que asiste a la escuela por la mañana y entrena por la tarde. “Con la organización vamos bien; a veces se complica, pero lo manejo”, afirmó. La familia, reconoce, cumple un rol clave en esa estabilidad cotidiana.

La satisfacción por lo logrado en Bolivia continúa firme. “Estoy muy contenta; esperaba un buen rendimiento, pero no tan buenos resultados”, resumió. Ese impulso renovado sostiene su deseo más concreto: “Me gustaría volver a representar a la Selección en otro torneo”. Con la proyección que dejó en Cochabamba, ese objetivo parece cada vez más cercano.