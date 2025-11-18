Gobierno entregó más de 3.700 anteojos en Santa Lucía en el marco del programa San Juan Cerca

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó la entrega de 3780 pares de anteojos a 2861 personas del departamento Santa Lucía y recorrió una nueva edición del programa San Juan Cerca 2025, instalado en la Escuela Teniente Primero Francisco Ibáñez, en el departamento Capital. Las actividades contaron con la presencia de ministros, intendentes, legisladores y funcionarios provinciales.

La distribución de lentes correctivos se realizó en el Club Estudiantil de Santa Lucía, como resultado de cuatro abordajes territoriales previos ejecutados por la Dirección de Asistencia Directa en uniones vecinales de los barrios Bermejito, San Judas, Balcarce y San Lorenzo. Durante el acto, el primer mandatario provincial resaltó la importancia de contar con una visión en condiciones y definió la iniciativa como una acción humilde para asistir a las familias, haciendo especial mención a los niños beneficiados.

En sus declaraciones, el gobernador Orrego puso también de relieve el alcance del programa San Juan Cerca, que lleva una amplia gama de servicios estatales directamente a los vecinos, tanto en el Gran San Juan como en las zonas más alejadas de la provincia. Aprovechando la proximidad de las fiestas de fin de año, deseó felices celebraciones a la comunidad y destacó la capacidad de la gestión para optimizar recursos en un contexto económico complejo, gracias al esfuerzo colectivo.

Posteriormente, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, subrayó la fuerte inversión provincial destinada a los programas de salud visual y auditiva. A su vez, el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, se refirió al lineamiento de trabajar con empatía y respeto para dar respuesta a las necesidades ciudadanas. La directora de Asistencia Directa, Eva Costa, enfatizó el trabajo del equipo a su cargo orientado a mejorar la calidad de vida de la población.

San Juan Cerca acerca trámites y servicios

Paralelamente, el operativo integral San Juan Cerca 2025, organizado por la Dirección de Políticas para la Equidad, congregó a numerosos vecinos de Capital en la escuela Teniente Primero Francisco Ibáñez. La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a trámites administrativos y servicios ofrecidos por los ministerios y dependencias del Poder Ejecutivo, concentrándolos en un solo lugar para evitar que los ciudadanos deban trasladarse por distintas oficinas.

Este operativo representó el penúltimo del año programado dentro de una política de Estado considerada fundamental dentro del sistema de beneficios para la comunidad, y que es ampliamente esperada por los habitantes de todos los departamentos de la provincia.