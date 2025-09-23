Una denuncia por desaparición, un despliegue policial y un final feliz. Un agente de la Policía de San Juan encontró a un menor de 5 años que había salido de su casa en el departamento Pocito, después de que su madre alertara a las autoridades sobre su ausencia.

La conmoción se apoderó de los vecinos de Calle 14 y Alfonso 13, en la zona rural de Pocito, en la tarde del pasado martes. Una mujer de 22 años solicitó la ayuda de la Policía, porque su hijo, con tratamiento psicológico, había desaparecido de la casa. Según relató la madre, el menor corrió hacia calle Alfonso 13 con rumbo desconocido. Minutos más tarde y ante su ausencia, la mujer alertó a las autoridades policiales para que iniciaran su búsqueda.

Desde la Central, el personal policial activó el protocolo y envió a un efectivo motorizado de la Unidad Operativa La Rinconada de Pocito al lugar de los hechos. El oficial Alex Martínez, al llegar a la vivienda, tomó nota de las características físicas del pequeño y comenzó a rastrillar la zona.

El agente, conociendo la topografía del terreno, se dirigió hacia una finca ubicada a unos dos kilómetros de la casa del niño, lugar donde lo encontró asustado y desorientado. Afortunadamente, se encontraba en buen estado de salud.

Tras confirmar que se trataba del menor buscado, el agente Martínez comunicó el hallazgo a sus superiores, quienes activaron el operativo para trasladar al niño de vuelta a su hogar. Al llegar, se reencontró con su madre, quien lo abrazó fuertemente. Una vez en el interior de la casa, el personal policial se aseguró de que el menor estaba a salvo y en buen estado de salud, dando por concluida su labor. La rápida intervención del policía Martínez, junto con el protocolo establecido, evitó que la historia tuviera otro desenlace.