Una actriz e influencer fue detenida por la Policía bonaerense acusada de robar ropa de varios puestos en una feria instalada en la playa de estacionamiento del club Estudiantes de La Plata, en inmediaciones del Mercado 55.

Publicidad

María Belén Patao fue atrapada por comerciantes. (Gentileza)

El episodio se registró cuando feriantes y compradores notaron a la joven sustrayendo prendas de vestir de distintos puestos y la confrontaron. Testigos alertaron a las autoridades y retuvieron a la sospechosa hasta la llegada de la fuerza policial.

Efectivos intervinientes secuestraron la mercadería que la mujer llevaba consigo, entre la que se encontraba un pantalón de lino color blanco, ropa interior y otras prendas, y procedieron a su arresto, lo que quedó plasmado en un video que rápidamente se viralizó en redes.

Publicidad

La detenida negó haber cometido el robo, asegurando que había comprado los artículos en cuestión, aunque la evidencia reunida por los feriantes y las autoridades condujo a su aprehensión y al decomiso de las cosas.

Según fuentes periodísticas citadas por medios locales, la mujer fue identificada como María Belén Patao, quien se presenta en su cuenta de Instagram como “actriz en constante formación” y también exhibe actividad como influencer de moda.

Publicidad

El caso generó revuelo entre comerciantes y usuarios de redes sociales, donde se difundieron las imágenes del momento en que los feriantes, hartos de repetidos hechos de hurto, redujeron a la joven hasta que llegó la Policía.

Las actuaciones quedaron en manos de la justicia local, que ahora deberá determinar si las pruebas reunidas confirman la responsabilidad de la joven en los hechos denunciados.