Una batalla épica: Charles Oliveira busca a Conor McGregor

El excampeón de Peso Ligero de UFC, Charles Oliveira, se enfrentará a Arman Tsarukyan en la histórica cartelera de UFC 300 el 13 de abril. Su rival minimizó las impresionantes estadísticas finales del brasileño, afirmando que este se limitaba a tomar las espaldas de sus oponentes y someterlos con estrangulamientos por detrás. Ante eso, "Do Bronx" respondió. Incluso, dejó contundentes palabras sobre Conor McGregor.

"Él no sabe cuánto deseo volver a ser campeón. Es súper duro, está en una buena racha, etc. Pero estamos hablando de muchachos en la cima de la división. Tienes que calmarte antes de decir algo porque no estás hablando de nadie, soy el número uno en esta división. Tengo el récord de más presentaciones, de más bonificaciones. Si miras mi historia, verás que estás diciendo tonterías", expuso Oliveira en sus dichos a MMA Fighting.

Luego, Charles comentó: "Soy un hombre agresivo y camino hacia adelante todo el tiempo, así que no existe tal cosa como caminar hacia atrás. Arman lo sabe, lo ha dicho. Ha dicho un montón de mierda, pero una cosa que acertó es que voy por la victoria en todo momento, así que eso no cambiará. Pero si miras mi última pelea contra Beneil Dariush, verás lo tranquilo que estaba. Estoy evolucionando, estoy creciendo dentro de la jaula, y aquí en la colchoneta, entrenando y evolucionando".

Charles Oliveira quiere a Conor McGregor

"Por supuesto que quiero noquearlo. Quiero presentarlo. Quiero la victoria y no quiero dejárselo a los jueces. Lo peor que puede pasar es dejarlo en manos de los jueces, así que lo intentaré todo el tiempo. Por supuesto, muy estratégicamente, haciendo que las cosas sucedan. Es súper duro, tiene buenos golpes y buenos derribos, pero estoy 100 por ciento preparado para esto. No me preocupa lo que Arman pueda aportar, sino lo que yo pueda hacer. Se trata de que yo sea feliz y audaz, y que tenga la mano levantada", expuso "Do Bronx".

Para cerrar, Charles Oliveira mencionó: "Absolutamente elegiría a Conor por el dinero. Hay que discutir todo. Cuando te sientas a la mesa y hay un contrato, dices: 'Está bien, genial, quiero ganar'. ¿Soy el próximo en ganar? Estás poniendo demasiado dinero en tu cuenta bancaria para vivir una buena vida y luego estás luchando por el título. No hace ninguna diferencia. A veces publica algo sobre mí y luego lo borra. Entonces hay una chispa. Pero él no es tonto. Nunca aceptará esta pelea".