Una ley para ordenar los museos y un patrimonio en riesgo: el escenario que rodea al Museo Einstein

La muerte de Domingo Castro, creador y director del Museo Einstein, dejó al descubierto una problemática que atraviesa a numerosos museos privados de San Juan: la fragilidad institucional, la falta de inventarios oficiales y la ausencia de respuestas rápidas del Estado ante situaciones de riesgo patrimonial. Así lo explicó Silvia Manzini, presidenta de la Asociación de Museos Privados de San Juan (AMUPRI), que habló con DIARIO HUARPE, donde detalló qué pasará con la colección y por qué el caso se convirtió en un punto de inflexión.

“La idea es la continuidad del museo, pero indudablemente vamos a tener que pasarlo a otro lugar”, afirmó Manzini, al descartar cualquier posibilidad de que el acervo permanezca en el inmueble original, que no cuenta con habilitaciones ni condiciones adecuadas.

Un traslado inevitable y una colección en riesgo

Según explicó la titular de AMUPRI, el museo ya había iniciado gestiones para regularizar su situación edilicia, pero el deterioro del estado de salud de su director y la falta de insistencia administrativa frenaron los avances. “En la perspectiva de quedarse, es imposible. Eso hay que cambiar”, sostuvo.

Tras el fallecimiento de Castro, la familia quedó a cargo del resguardo de la colección, en un contexto de extrema vulnerabilidad. Hubo incluso intentos de robo previos. “La primera medida era cuidar la colección, que no le pase lo que me pasó a mí, que me robaron y no tenía a quién reclamarle nada”, advirtió Manzini, al recordar su propia experiencia como víctima del saqueo de un museo sin inventario validado.

Qué pasará con el Museo Einstein

Respecto del futuro inmediato de la colección Einstein, Manzini confirmó que ya se fijaron reuniones con la familia y un grupo de amigos cercanos a Domingo Castro. “La familia quiere que lo de su padre continúe, pero no tiene la posibilidad de sostenerlo sola”, explicó.

Una de las alternativas es que los allegados se organicen como asociación o fundación y que el museo se traslade a un edificio que ya cuenta con habilitación. “Estamos tirando líneas con una escuela que ya no funciona como tal, cerca del Jardín de los Poetas, y hablar con Educación y Cultura para que sea la nueva sede”, adelantó, aunque aclaró que el proyecto aún está “en pañales”.

El gran problema: museos sin inventario oficial

Uno de los ejes centrales del conflicto es la inexistencia de inventarios oficiales respaldados por el Estado. Manzini explicó que, pese a que la ley provincial 6.801 exige registros desde 2001, en la práctica nunca se consolidaron. “Si no tenemos un inventario con las fichas pertinentes, es como que todo queda en el aire. No podés decir se perdió tal pieza, tal moneda, porque no existe respaldo”, señaló.

El escenario comenzó a cambiar con la sanción de una nueva Ley de Museos, aprobada el 27 de noviembre. “Esta ley ordena algo fundamental: tener un registro de museos y exigir inventarios para poder ser reconocidos como tales”, explicó.

Falta aún que se publique en el Boletín Oficial y establece mecanismos de mediación estatal ante el cierre de museos privados. “El artículo 24 dice que una colección no puede desaparecer: debe pasar a otro museo privado y la autoridad de aplicación tiene que intervenir”, detalló. Para Manzini, la ley no resuelve todo, pero al menos “pone orden donde antes no había nada”.