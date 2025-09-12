Este viernes 12 de septiembre, docentes universitarios y trabajadores de la salud se movilizaron hacia Plaza de Mayo en rechazo a los vetos firmados por el presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría el pasado miércoles.

La convocatoria fue impulsada por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que realizó un paro de 24 horas en todas las facultades nacionales. En paralelo, los trabajadores del Hospital Garrahan iniciaron una huelga que comenzó a las 7 de la mañana y se extenderá hasta las 19 del domingo.

Durante la jornada, las columnas marcharon desde Congreso hacia Plaza de Mayo, donde se prevé la lectura de un comunicado conjunto. A las 20, los gremios de la salud anticiparon un “ruidazo” nacional en rechazo a los vetos presidenciales.

Guadalupe Pérez, médica del Garrahan, señaló: “Para nosotros es muy importante que esto llegue a la sociedad. Acá hay algunas de las mamás de los pacientes que también nos acompañan en el reclamo”.

La protesta contó con la participación de distintas agrupaciones de izquierda. En el recorrido no se registraron incidentes y el operativo policial fue leve.