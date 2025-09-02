El grupo Pequeño Pez regresa a San Juan para celebrar su décimo aniversario con un espectáculo que promete convertirse en una verdadera fiesta familiar. La cita será el viernes 5 de septiembre a las 17 horas en el Teatro Sarmiento, donde la banda presentará su show renovado dentro de la gira que recorre diferentes puntos del país.

Se trata de la segunda vez que la agrupación visita la provincia y la expectativa es alta, tanto para el público como para los propios artistas. “Volvemos a San Juan, es nuestra segunda vez, así que muy felices de poder volver porque estamos con muchas fechas y también se complica llegar a todas las provincias. Pero pudimos enganchar Mendoza, Tunuyán, San Juan, así que súper contentos de volver a visitarlos”, contó Ceci Peredo (Galaxia) en diálogo con DIARIO HUARPE.

La propuesta de Pequeño Pez, que completa con Iván Fonrouge (Cone), se caracteriza por unir música, teatro, títeres y marionetas en un mismo escenario, con un espectáculo pensado para la primera infancia, pero que trasciende generaciones. “Algo lindo que sucede en Pequeño Pez es que van en familia, papás, mamás, tíos, abuelos. Se genera un espacio para compartir que no es solo un show pensado para los más chiquitos, sino también para que los grandes la puedan pasar bien y dedicarles un tiempo de calidad a los más pequeños”, destacó la artista.

El recital que presentarán en San Juan forma parte de su gira aniversario, en la que celebran diez años de trayectoria, seis discos editados y más de 750 millones de reproducciones en plataformas digitales. A lo largo de este camino, el grupo apostó siempre por un trabajo genuino y artístico. “La clave fue hacer algo desde el corazón, muy genuino, sin intentar pertenecer a una industria ni imitar. Fue una fusión muy personal: música, títeres, puesta escénica y corporalidad”, relató Ceci.

El vínculo con el público infantil es uno de los pilares de su propuesta y también una gran responsabilidad. “Es un trabajo que se hace con mucha responsabilidad, porque ellos aprenden sus primeras palabras con nosotros. Muchas veces apenas dicen mamá y ya están diciendo pez, pez, para que se lo pongan en YouTube. Sabemos que nos imitan en todo lo que hacemos y eso es mucho compromiso. Somos conscientes de cómo nos paramos en el escenario, lo que decimos, nuestros gestos, porque vamos a ser referentes para ellos y eso es muy importante”.

De cara a la presentación en el Teatro Sarmiento, Ceci adelantó cómo será la experiencia: “Que vengan preparados para jugar, para compartir un momento en familia. Es un show con música en vivo, un recital para bebés con todo lo particular que eso tiene, porque vivir la experiencia musical estimula todos los sentidos en el mejor sentido. Es un show súper completo, con personajes, títeres, marionetas, la van a pasar súper bien, es asegurado. Los esperamos”.

Precios

Las entradas ya están disponibles a través de Entradaweb.com.ar, con precios que van desde los $15.000 en pullman hasta los $30.000 en platea baja.