Huarpes obtuvo el título del Torneo Clausura 2025 de futsal tras imponerse en la definición por penales frente a Barrios de Pie, en una serie disputada en el Estadio Aldo Cantoni. El conjunto Naranja alcanzó el campeonato desde la definición del punto penal.

En el partido de vuelta, Barrios de Pie venció por 8-5, lo que igualó la serie después del triunfo 6-4 de Huarpes en el encuentro inicial. Con el resultado global emparejado, el título se resolvió desde el punto penal, donde Huarpes fue más efectivo y se impuso 3-1.

Barrios de Pie hizo el pasillo de campeones.

Tras el encuentro se llevó a cabo la ceremonia de premiación. El trofeo para el subcampeón fue entregado por Gerardo Iturrieta, coordinador del futsal de la Liga Sanjuanina, mientras que Raúl Riveros, presidente del futsal de la LSF, hizo lo propio con la copa destinada al campeón. Además, Rubén Miadosqui, representante del Consejo Federal, y Alejandro Goyochea, secretario del futsal, otorgaron medallas al equipo arbitral de la final.

Barrios de Pie, un equipo de experiencia que dejó todo en la cancha.

En el marco del evento, el capitán de Huarpes, Gonzalo Díaz, entregó un reconocimiento institucional a Nacif Farías, de la Federación, en señal de agradecimiento por su labor vinculada al desarrollo de la disciplina.

Con este resultado, Huarpes cierra la temporada adjudicándose el Clausura 2025 y queda a la espera de las próximas competencias oficiales en el calendario del futsal sanjuanino.El conjunto Naranja se coronó como bicampeón ya que obtuvo el Apertura 2025 a mitad de año.