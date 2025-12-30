Sportivo Desamparados anunció oficialmente la conformación de su nuevo cuerpo técnico, que estará encabezado por Mauricio Del Cero como director técnico, tras la salida de Omar “Coneja” Díaz. La institución comunicó además que la pretemporada comenzará el próximo 12 de enero, con el objetivo de encarar de la mejor manera los próximos desafíos deportivos.

El equipo será dirigido por DT Mauricio Del Cero en conjunto con los preparadores físicos Ariel Vilchez y Franco Molina. (Gentileza)

“Bienvenido el nuevo cuerpo técnico”, publicó el club en sus redes sociales, donde confirmó que Del Cero estará acompañado por Ariel Vilchez y Franco Molina, ambos en el rol de preparadores físicos. De esta manera, el Víbora inicia una nueva etapa en la conducción del plantel principal.

El anuncio se produjo horas después de que la institución informara el final del ciclo de Omar Díaz como entrenador. A través de un comunicado oficial, Desamparados agradeció el trabajo realizado durante su breve paso por el banco de suplentes: “Agradecemos profundamente el trabajo, la entrega y el profesionalismo demostrados durante su etapa al frente del plantel”, expresaron desde el club.

Díaz había asumido a mediados de noviembre, luego de la salida de Gerardo Pinto, de quien era uno de sus auxiliares. Su etapa al frente del equipo estuvo marcada por resultados adversos en los principales objetivos de la temporada.

Con el “Coneja” como entrenador, Desamparados quedó eliminado en la fase inicial del Torneo Regional Amateur, certamen que representaba la mayor apuesta deportiva del club en el año. Además, el equipo cayó por penales ante Unión en la definición del Torneo Clausura del fútbol local.

Ahora, con la llegada de Mauricio Del Cero y el inicio de la pretemporada ya confirmado, el Víbora busca reordenar su proyecto deportivo y volver a ser protagonista en las competencias que afrontará durante la próxima temporada.