El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas que afectará a cinco departamentos de la provincia de San Juan durante la tarde y la noche de este martes. Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada y adoptar medidas preventivas.

Las zonas alcanzadas por el aviso son 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. Según el informe oficial, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de que esos valores sean superados de forma puntual.

El alerta indica que las tormentas podrían presentarse con granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento, condiciones que aumentan el riesgo tanto en áreas urbanas como rurales. Por este motivo, se aconseja evitar la circulación por caminos afectados y resguardar vehículos y objetos que puedan ser dañados o arrastrados por el viento.

Desde los organismos de emergencia recomendaron no salir de los hogares salvo que sea estrictamente necesario, especialmente en sectores donde el agua pueda acumularse rápidamente. También sugirieron mantener los dispositivos de comunicación cargados y seguir las actualizaciones oficiales del SMN.

Entre las principales recomendaciones para este nivel de alerta se encuentran no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar electrodomésticos y alejarse de puertas y ventanas. En caso de encontrarse al aire libre, se recomienda buscar refugio inmediato en un lugar cerrado y seguro.

Las condiciones meteorológicas podrían variar rápidamente, por lo que se insta a la población a permanecer atenta a nuevos comunicados. Las autoridades locales ya se encuentran en alerta ante la posibilidad de anegamientos, complicaciones en rutas o emergencias en viviendas.