Wanda Nara arrinconó a Rusherking con una pregunta sobre la China Suárez

El repechaje de Masterchef Celebrity comienza tras la eliminación de Emilia Attias, abriendo las cocinas para ex participantes y nuevos rostros como Esther Goris, Evelyn Botto, Ariel Puchetta y Rusherking.

La llegada del cantante generó gran expectativa por su posible interacción con Wanda Nara, cumpliendo las promesas de tensión en un adelanto filtrado en redes sociales previo a su emisión este martes 13 de enero. Durante la grabación, la conductora se acercó al puesto de trabajo del joven y, mirándolo fijo, le lanzó una pregunta directa.

Publicidad

Nara consultó sin rodeos: "¿Qué opinás de la relación de tu ex con mi ex?". Rusherking, visiblemente incómodo, intentó evadir el tema declarando: "No Wanda, no es el momento".

El vínculo entre el artista y la China Suárez comenzó a fines de 2021, poco después de que él terminara con María Becerra, quien lo insultó en redes acusándolo de infidelidad.

Publicidad

Por su parte, la actriz había finalizado su relación con Benjamín Vicuña en malos términos antes de blanquear su romance con el cantante en enero de 2022. A pesar de mostrarse intensos y compartir viajes, eventos y trabajo, la pareja se separó cuatro meses después; aunque dijeron estar "en buenos términos", ella aclaró que no participó de la decisión.