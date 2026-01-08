Wanda Nara y Martín Migueles han finalizado su relación sentimental. La ruptura se produjo hace una semana en Uruguay, aunque los protagonistas optaron por el hermetismo inicial para evitar un quiebre mediático mayor tras el escándalo con Claudia Ciardone. Según reveló Yanina Latorre, el distanciamiento fue decidido por la empresaria luego de detectar falsedades por parte de su pareja.

La panelista detalló que la confianza se rompió debido a mensajes y audios filtrados. Al respecto, Latorre sentenció: "Él le mintió y ella lo dejó". A pesar de la firmeza de la conductora, Migueles se encuentra en una posición de ruego constante para intentar una reconciliación, actitud descrita como "arrastrada". En sus intentos por convencerla, "Migueles le dice que le va a demostrar que no es real".

El conflicto no es solo amoroso, pues la transparencia financiera de Migueles también está en duda. Latorre afirmó: "Lo grave es lo turbio que es él. Ella empezó a averiguar". Además, destacó el impacto que esto tiene en la imagen pública de Nara: "Le molesta quedar ante el mundo como alguien a quien le volvieron a mentir".

Pese a la decepción, la periodista sostuvo que existían sentimientos profundos: "Creo que Wanda se enamoró de Migueles". Finalmente, aclaró que la información proviene de una fuente directa y verificada: "No le pregunté nada a Wanda porque no quiero que mienta ni invente. Lo tengo chequeadísimo".