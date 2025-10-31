El panorama legal de Morena Rial se complicó el pasado martes 28 de octubre, cuando la jueza que entiende en su causa, Andrea Rodríguez Mentasty, decidió dictarle prisión preventiva y rechazar su solicitud de prisión domiciliaria. Sus abogados, Martin Leiro y Alejandro Cipolla, apelaron inmediatamente la decisión y ahora deberán aguardar entre 15 y 30 días para obtener una respuesta final de la Justicia.

En su dictamen, la jueza remarcó que Morena Rial no solo no había cumplido con las pautas que le fueron impuestas en su excarcelación, sino que también había expuesto a Amadeo, su hijo menor, a un contexto de riesgo. Según la magistrada, la joven no habría mostrado un "real interés en preservarlo".

Publicidad

El periodista de espectáculos Yanina Latorre se refirió a este tema y develó un dato crucial que, aunque era desconocido para el común de la gente, sí estaba en conocimiento de la fiscalía y la jueza. Latorre recordó que los abogados de Morena habían usado al menor como "excusa" para solicitar el beneficio de prisión domiciliaria, alegando que la madre quería cuidar a su hijo fuera del ámbito carcelario.

No obstante, Latorre reveló la supuesta "actitud fría" de Morena: cuando la mediática compartía domicilio con su hermana Rocío Rial, después de su primera excarcelación, le pidió a su hermana que le cuidara al niño "un ratito" y "se fue por un plazo de diez días".

Publicidad

Si bien este detalle no aparece en los documentos filtrados del caso, la jueza sí marcó como falta grave que Morena no estuviera viviendo realmente en el departamento de su hermana, tal y como había prometido a la Justicia. Actualmente, Rocío Rial es quien tiene al menor a su cargo "hasta nuevo aviso".

Para Yanina Latorre, esta actitud es "imperdonable", especialmente la supuesta acción de "usar a su bebé para salir a robar". La periodista profundizó en la acusación, señalando que en audios que aparecieron sobre aquellas situaciones, Morena reconoce que llevaba a Amadeo porque si "pasaba algo, iban a ver al bebé".

Publicidad

Latorre fue categórica en su crítica, asegurando que Morena Rial "no tiene sentimientos, no tiene arrepentimiento ni buena voluntad". Finalmente, la panelista se mostró sorprendida por la defensa del letrado Alejandro Cipolla: "No sé qué obsesión tiene Cipolla para defenderla. Es una mina que no te da crédito ni nada... en cualquier momento le chorea a él, por qué si la quiere tanto no le da trabajo en el estudio".