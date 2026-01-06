Wanda Nara sobre su novio: "24 cm para estar relajada"

Wanda Nara volvió a situarse en el foco de la escena mediática tras publicar un contundente mensaje en sus redes sociales para respaldar a su pareja, Martín Migueles. El descargo surge en un contexto de versiones sobre infidelidades por parte del empresario, luego de que Claudia Ciardone confirmara intercambios de mensajes con él. En el programa La mañana con Moria, el panelista Gustavo Méndez introdujo el tema señalando: “Volvió Wanda Solange Nara. Volvió sin la verdadera, la de pura cepa, la de 24 centímetros”.

Méndez procedió a leer las palabras de la empresaria: “Nunca voy a entender cómo gente que no tiene relación conmigo, no es mi amiga y no compartimos nada, se preocupa tanto por mi bien”. El punto de mayor controversia fue la referencia a la intimidad de su novio, al afirmar: “Tengo 24 cm de razones para estar más relajada”.

Ante estas declaraciones, Moria Casán fue tajante y respondió: “Yo conozco gente que ha dicho 24 centímetros con dos de más. O sea, que hay gente que es más feliz que esta mina. Pesada”. Por su parte, la panelista María Fernanda Callejón también puso en duda los dichos de Nara: “Yo no creo que haya 24 ahí. Y mirá que yo de esto sé. Vengo de ahí. En eso no hay 24″.

Moria profundizó su análisis comparando la situación con el exesposo de la conductora, Mauro Icardi: “Esto no es para que se sepa lo del señor actual. Es para que se sepa lo del anterior. Que no sé si a ella no le sirvió, pero le sirvió bastante porque tiene dos hijos, pero a la China le recontra sirve, o sea que está todo muy bien”.

Finalmente, la diva se refirió al perfil de Migueles, quien recientemente protagonizó un altercado con el periodista uruguayo Gustavo Descalzi. “Migueles es chongazo. Es viril. Es un marrón lindo”, describió Moria, y agregó sobre su temperamento: “¿Viste que nos patoteó a un notero? Es como que te calienta un poco. Yo pienso que ella no se metió en ese caso, porque como que la calienta".