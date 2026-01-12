A pesar de que su separación parecía ser un hecho definitivo, un giro inesperado vuelve a colocar a Wanda Nara y Martín Migueles bajo el foco mediático. El periodista Ángel de Brito reveló información de último momento que sitúa a la expareja en la pileta del Chateau Libertador, el complejo residencial donde vive la empresaria. Según los datos filtrados, ambos se mostraron sumamente cercanos en las últimas horas.

Al describir la escena, De Brito fue categórico sobre el comportamiento de ambos: “Besándose, chape a full. El va y viene en la pileta”. Este episodio contradice las versiones que circularon recientemente, las cuales aseguraban que el vínculo no tenía retorno. Incluso Maxi López había intervenido públicamente para avalar el final de la relación, tras haber mantenido una conversación privada con la propia Wanda.

El contexto de este acercamiento es complejo, dado que la ruptura original estuvo rodeada de rumores de infidelidad y chats filtrados por parte de Migueles. Aunque se reportó que la mediática atravesaba un momento de tristeza por la reciente distancia, este reencuentro abre interrogantes sobre una posible vuelta o un intento de recomponer el vínculo tras el escándalo.

Hasta ahora, los protagonistas han optado por el silencio, una postura recurrente antes de que estallen nuevos conflictos mediáticos. Mientras tanto, el entorno del espectáculo aguarda una confirmación oficial, bajo la premisa de que con Wanda Nara "nada está dicho hasta que ella misma lo confirme" y siempre puede surgir un nuevo capítulo en su historia personal.