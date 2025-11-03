Se anunció el regreso de AC/DC a Buenos Aires. La banda australiana volverá a pisar suelo argentino con su imponente “Power Up Tour” para una cita única en el Estadio Monumental. Este show será el 23 de marzo de 2026 en River Plate, marcando el fin de una ausencia de 16 años desde su última visita.

El anuncio desató furor entre los fanáticos. El “Power Up Tour” ha estado arrasando estadios en Europa, Estados Unidos y Australia desde 2025, demostrando que, medio siglo después de su formación, la potencia, el sonido y el espíritu del grupo permanecen intactos. El show se perfila como uno de los grandes eventos de 2026.

La esencia de la banda se mantiene. La formación actual incluye a Angus Young en guitarra líder y Brian Johnson en la voz, quienes continúan al frente. Están acompañados por Stevie Young en guitarra rítmica (sobrino de Angus y Malcolm Young), Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo.

La gira toma su nombre del álbum “Power Up”, el decimoséptimo disco del grupo, editado en 2020 como un homenaje directo a Malcolm Young, histórico guitarrista rítmico y uno de los artífices del sonido icónico de AC/DC. El álbum se gestó a partir de riffs inéditos que Malcolm había trabajado junto a Angus. Las funciones en River serán una oportunidad irrepetible para escuchar estas composiciones en vivo, sumadas a los clásicos que marcaron varias generaciones.

La última vez que AC/DC pisó suelo nacional fue en diciembre de 2009. Aquellas tres noches colmaron el Monumental de River Plate y quedaron registradas en el DVD y disco “Live at River Plate”, publicado en 2012, documentando el fervor único que despiertan en Argentina.

Las entradas para el show estarán a la venta a través de All Access desde el 7 de noviembre a las 10:00, y se espera una "verdadera avalancha" en la preventa. El 23 de marzo de 2026, River Plate volverá a ser "cuna de pogos, saltos y guitarras eléctricas", celebrando el legado de una banda que ha vendido más de 200 millones de discos y escrito páginas doradas de la cultura pop.