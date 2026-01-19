En los meses previos al choque de trenes en Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero de 2026 y que dejó al menos 39 personas fallecidas y decenas de heridos, el operador ferroviario Adif había informado sobre al menos ocho problemas técnicos en la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía, en el tramo donde ocurrió la tragedia. Estas incidencias acumuladas, muchas relacionadas con la señalización, así como fallas en la catenaria y otros elementos de infraestructura, generaron alertas sobre posibles riesgos de seguridad.

Las advertencias sobre estos problemas fueron traídas al debate público en el Senado español, donde representantes del Partido Popular consultaron al Gobierno sobre fallas de seguridad en la línea, incluyendo contactos indebidos en aparatos de dilatación y fallas en tarjetas críticas de señalización. El Ministerio de Transportes respondió que, pese a estas incidencias, las condiciones de seguridad estaban garantizadas y que la infraestructura era mantenida por varios proveedores especializados.

El accidente, en el que dos trenes de alta velocidad descarrilaron y colisionaron cerca de Adamuz, sigue bajo investigación y ha sido calificado por el ministro de Transportes como “muy extraño”, dado que el tramo había sido renovado recientemente con una inversión millonaria en mejoras de vía e instalaciones.

Las incidencias previas, junto con las advertencias formales, destacan la complejidad del siniestro y la necesidad de aclarar si las fallas técnicas acumuladas pudieron haber influido en el desenlace fatal. Autoridades y expertos esperan que la investigación arroje luz sobre estas hipótesis mientras continúa la respuesta de emergencia y la atención a las víctimas y sus familias.