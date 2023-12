¿Aceptará? Tyron Woodley pide la revancha a Jake Paul en MMA

El excampeón de Peso Welter de UFC, Tyron Woodley, cree que si Jake Paul quiere tener éxito en MMA, debe enfrentarlo en la jaula. Ambos se vieron de frente dos veces en el ring de boxeo, con el youtuber ganando ambas peleas, una por decisión mayoritaria y otra por nocaut. Cabe resaltar que el "niño problema" firmó con la PFL en marzo de 2023 con la esperanza de hacer su debut en Artes Marciales Mixtas en algún momento de 2024.

"Creo que si vas a pelear con alguien en MMA, pelearás conmigo en MMA. Yo soy quien hizo los números contigo. Soy yo quien tuvo millones y millones de visitas en la conferencia de prensa. Yo soy el que fue cinco veces campeón. Fui yo quien aceptó la pelea con dos semanas de antelación. Estuve filmando Cobra Kai durante 14 horas seguidas. Entrené a las 3 de la mañana y guardé esa tarjeta", expuso Woodley a TMZ.

Luego, Tyron comentó: "Esa tarjeta no iba a suceder. La gente no habría estado comprando regalos de Navidad si yo no hubiera dado un paso al frente. Así que hablar de pelear con alguien en MMA fuera de mí es una falta de respeto. Si realmente quieres demostrar que puedes hacerlo en mi mundo, pelearás contra el hombre número uno en ese mundo. Nate nunca ha tocado el oro, nunca ha estado cerca del oro".

Tyron Woodley quiere cobrar venganza

"O Derek Brunson y vi a otras personas ladrando. Todo el mundo quiere subirse al carro. Suenas como groupies. Todo el mundo quiere pelear con Jake. Recuerda, nunca pedí pelear con Jake. Me mantenía al margen. Estaba arrinconando a Ben Askren. Me pidieron pelear. Ben dijo: "Deberías pedir pelear con Tyron. Ni siquiera estaba concentrado en este niño. Ni siquiera estaba pensando en boxear con él y luego se me ocurrió la pelea", añadió el excampeón de UFC.

Para sentenciar, Tyron Woodley informó: "En cuanto a las MMA, el hecho de que ni siquiera estemos hablando de que pelee con él, especialmente con mi afiliación con la PFL, es algo irrespetuoso. Pensé que hizo un gran trabajo. Literalmente dije: 'Oye, será mejor que Andre tenga cuidado con agachar la cabeza porque lo van a golpear con un up, ni siquiera podría decir un gancho'. Acabo de sacar el U-P y luego lo estaba enviando a la luna".