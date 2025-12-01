Una mujer oriunda de San Juan de 38 años falleció este domingo 30 de noviembre por la mañana en un choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 7, en Mendoza. El siniestro se registró alrededor de las 8, cuando la víctima circulaba en un Chevrolet Spin desde el oeste hacia el este.

Según las primeras pericias, al llegar al kilómetro 1075, en las inmediaciones del Complejo Penitenciario Almafuerte, la conductora, identificada como Noelia Emilce Valles, perdió el dominio del vehículo, que volcó y dio varios tumbos hasta quedar detenido sobre la mano este de la ruta.

Así quedó el auto tras el accidente fatal. (Foto: Gentileza)

A raíz del impacto, Valles murió en el lugar. En tanto, su acompañante, Mario Roberto Palacios, de 39 años, sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Mendoza, donde permanece internado.

Las autoridades trabajaron en la zona para determinar las causas del siniestro y ordenar el tránsito mientras se realizaban las pericias correspondientes.