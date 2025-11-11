En un testimonio que conmovió a los televidentes, el actor Matías Alé conversó con Andrea Rincón en el programa Con todo respeto, emitido por El Nueve, y recordó uno de los momentos más duros de su vida: el brote psicótico que sufrió hace casi una década.

Alé fue consultado sobre cómo vivió esa desconexión con la realidad, un episodio que marcó un antes y un después en su vida. Con palabras simples, describió la intensa mezcla de sensaciones que lo invadieron.

Matías Alé se refirió a ese estado como una "mezcla de euforia, fe y desconexión con la realidad". Reconoció que en ese momento estaba tan convencido del "cuentito" que estaba viviendo, que sentía una conexión especial.

“Se siente tan linda esa conexión con ese delirio místico... Es hermoso sentir que Dios está atrás, que estás peleando contra el mal y que querés hacer el lado bendecido,” detalló. Finalmente, resumió la experiencia como un "delirio".

Respecto a la estigmatización mediática que rodeó el episodio, Matías Alé no se mostró resentido. Por el contrario, adoptó una postura serena. “Primero agradecí, porque creo que a vos también te pasó. A nosotros nunca nos pegaron en el piso, somos dos personas queridas, siempre tratamos de hacer bien. Me sentí muy contenido, todos me ayudaron mucho,” afirmó el actor.

Con cierto humor, reconoció que las críticas siempre le afectaron porque es una persona que busca constantemente la aprobación: “Nosotros hacemos esto para ser aplaudidos todo el día. Soy de Leo, con ascendente en Leo y Luna en Leo… quiero que me amen, que me aplaudan. Pero hoy trato de no enojarme”.

Ya en calma, reflexionó sobre su presente y el cambio radical en su forma de vivir: “Hoy sé bien qué no quiero. No quiero perder el tiempo, quiero disfrutar, estar con mi pareja, pasear a mi perro Salchichón, vivir tranquilo”.

Alé cerró la conversación con una metáfora sobre el camino que quiere seguir: “Si mi vida fuera un viaje desde el Obelisco hasta Mar del Plata, ya pasé por Dolores. Ahora quiero seguir en un Mehari, tranquilo, disfrutando el paisaje”.