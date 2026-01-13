En Chimbas, este martes 13 de enero, se concretó un cambio en la conducción de la Secretaría de Obras con la asunción de Alberto Herrera como nuevo responsable del área. La designación se formalizó durante la jornada y marcó el cierre de una etapa dentro del esquema administrativo municipal.

Herrera se venía desempeñando como director de la dependencia municipal, función que ocupó hasta ser promovido al máximo cargo del organismo. Su nombramiento implicó una reconfiguración interna y respondió a una decisión tomada puertas adentro de la gestión local.

Según pudo saber DIARIO HUARPE, la Secretaría estaba hasta ahora bajo la conducción de Juan Garay, quien fue desplazado del cargo luego de registrarse diferencias en la forma de encarar la gestión y una serie de inconvenientes que terminaron por acelerar su salida.

Herrera integra el equipo de trabajo desde la gestión del exintendente Fabián Gramajo, período en el que comenzó a desempeñar funciones técnicas dentro del área de Obras. Ese recorrido fue uno de los factores considerados al momento de definir el reemplazo.

Con esta modificación, el área de Obras inicia una nueva etapa con un funcionario que ya formaba parte de la estructura, en un contexto de revisión interna y ajustes en la conducción de dependencias clave del municipio.