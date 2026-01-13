Una inusual ola gigante impactó las costas de Mar del Plata y Santa Clara del Mar la tarde del 12 de enero. El suceso resultó en la muerte de una persona y causó heridas a más de treinta ciudadanos. Ante la emergencia, se evacuaron las playas y se activaron los servicios de asistencia inmediata.

Eduardo Piacentini, especialista en Ciencias de la Atmósfera, señaló que “una primera explicación pudiera ser debido no a un movimiento marino, sino a un efecto violento y de muy corta duración de diferencia brusca de presión entre la masa de aire superficial y la presión sobre la superficie del mar. Podría denominarse ‘meteotsunami’, pero no tiene al momento verificación científica”.

Por su parte, el titular de Defensa Civil, Fabián García, afirmó: “Esto es un evento imprevisible, son olas vagabundas, mini tsunamis, que no tienen causas confirmadas por la ciencia y tampoco se sabe si puede volver a ocurrir”. El funcionario recordó un antecedente similar nocturno ocurrido años atrás en la zona.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) describe estos fenómenos como ondas generadas por cambios rápidos en la presión del aire vinculados a tormentas o frentes fríos. A diferencia de los tsunamis sísmicos, estos se amplifican al entrar en aguas poco profundas de la plataforma continental.

Según la NOAA, “los meteotsunamis son grandes olas que los científicos están empezando a comprender mejor”. Estas pueden superar los 1,80 metros de altura y son difíciles de predecir por la precisión atmosférica que requieren,.

En Argentina, el INIDEP ya registró un evento compatible con un meteotsunami el 8 de diciembre de 2022. Aquella vez, un frente frío generó ondas que impactaron el sur de Mar del Plata.

El riesgo de tsunamis tradicionales es bajo en el país porque dependen de sismos submarinos. El meteorólogo Marcelo Madelón explicó: “Los tsunamis los producen los terremotos, así que es muy raro que nosotros en la costa argentina tengamos uno”.

Sobre la magnitud de estos eventos, el geólogo Andrés Folguera detalló que “la ola que llega puede ser de 20 cm o de 5 metros”. Finalmente, la especialista Silvana Spagnotto aclaró que, aunque la placa tectónica de Scotia genera sismos, no hay registros de tsunamis devastadores en el litoral atlántico nacional.