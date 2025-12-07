Una camioneta de la policía se dio vuelta tras chocar contra un auto

Un insólito y violento accidente sacudió la tranquilidad de la media mañana de este domingo en Rawson, cuando una camioneta de la Policía de San Juan terminó volcada tras colisionar con un vehículo perteneciente a la empresa fúnebre Lanusse.

El impactante suceso tuvo lugar exactamente en la intersección de Chacabuco y calle 5, conocida también como Agustín Gómez. Los vehículos protagonistas fueron una Nissan Frontier, de la fuerza de seguridad, y un Renault Fluence que forma parte de la flota de la funeraria.

Según trascendió de fuentes del caso, la camioneta oficial pertenece al Comando Oeste. Se dirigía a atender un hecho de Flagrancia que había ocurrido en la zona. El patrullero transitaba por calle Chacabuco, manteniendo una dirección de Sur a Norte.

La colisión se produjo cuando el vehículo policial llegó a la esquina de calle 5. Allí impactó de manera violenta contra el automóvil Renault Fluence, cuyo conductor, identificado como Emilio Páez, circulaba en ese momento de Oeste a Este.