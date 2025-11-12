Anses dio inicio oficial al mes de noviembre, acreditando los primeros haberes de las distintas prestaciones sociales que rige, comenzando con las primeras terminaciones de DNI. Los jubilados, especialmente de la mínima, son los protagonistas de una novedad que tiene que ver con el bono extra que recibirán con sus haberes.

Los jubilados cobran el aumento más alto de los últimos 5 meses durante noviembre, y Anses lo pagará en un mes complejo, con un calendario que tiene dos días de la semana en los que no se pagará por decisión de Milei. También, el gobierno nacional acreditará un importante bono extra a quienes menos cobran, es por eso que los de la mínima superarán los 400 mil pesos con él.

Publicidad

Anses y un calendario de pago atípico para jubilados en noviembre: cuándo cobro

El día 21 y 24 de noviembre, serán dos días con los cuales Anses no podrá contar para acreditar los haberes de las distintas prestaciones sociales, y se debe a una medida tomada exclusivamente por el gobierno de Javier Milei. Como consecuencia de ello, el organismo nacional tuvo que adelantar el pago de, por ejemplo, los jubilados de la mínima.

Se trata de una medida que decreta, primero que nada, el traslado del feriado del Día de la Soberanía Nacional del 20 al lunes 24. Además, el gobierno nacional definió que el 21 sea considerada como una jornada no laborable con fines turísticos. En ambos casos, afecta a Anses.

Publicidad

Las fechas elegidas por Anses para el pago de jubilados, teniendo en cuenta el cambio por el feriado, serán las siguientes:

Jubilados de la mínima

10/11: DNI terminados en 0

11/11: DNI terminados en 1

12/11: DNI terminados en 2

13/11: DNI terminados en 3

14/11: DNI terminados en 4

17/11: DNI terminados en 5

18/11: DNI terminados en 6

19/11: DNI terminados en 7

20/11: DNI terminados en 8 y 9

Jubilados que superan la mínima:

21/11: DNI terminados en 0 y 1

25/11: DNI terminados en 2 y 3

26/11: DNI terminados en 4 y 5

27/11: DNI terminados en 6 y 7

28/11: DNI terminados en 8 y 9

Jubilados y un importante bono extra en noviembre

Entre algunas de las medidas anunciadas por el gobierno de Javier Milei, se decretó que durante noviembre los jubilados de la mínima, pensionados y PUAM reciban un nuevo bono extra. Se trata del mismo refuerzo que viene entregando a este grupo de beneficiarios desde inicios de la gestión, aunque la novedad en esta ocasión, es que gracias a él, los jubilados superan la barrera de los 400 mil pesos.

Publicidad

Anses acreditará este importante bono, de 70 mil pesos, a los jubilados y demás beneficiarios, con sus haberes. El objetivo es reforzar los haberes de quienes menos cobran, aunque hay que aclarar que no se contemplará a la hora de hacer el cálculo del aguinaldo durante diciembre.

Con el nuevo aumento del 2.01% anunciado por Anses para noviembre, los jubilados recibirán los siguientes montos: