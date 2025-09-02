Tras agotar 23 funciones en Guatemala, conquistar el emblemático Madison Square Garden y superar sus propios récords en Miami, Ricardo Arjona confirmó su esperado regreso a Argentina.

El cantautor guatemalteco se presentará en Buenos Aires con su espectáculo "Lo que el seco no dijo", producido por Fenix Entertainment. Las fechas programadas son el 1 y 2 de mayo de 2026 en el Movistar Arena, un evento que promete ser inolvidable para sus seguidores.

Publicidad

La preventa Santander Amex comenzará el martes 2 de septiembre a las 10 horas y se extenderá por 48 horas o hasta agotar stock. La venta general se activará automáticamente al finalizar esta etapa. Además, estarán disponibles paquetes VIP para quienes deseen vivir una experiencia exclusiva junto a uno de los artistas más destacados y queridos.

En medio del éxito de su gira mundial, Arjona aprovechó para rememorar sus inicios en Argentina mediante un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. Allí expresó: “El sur. Fue tan difícil empezar, que fue como besar por primera vez a la mujer más bella del mundo después de años de que te dijera que no”.

Publicidad

El cantante agregó que aquel comienzo lo marcó profundamente y lo enamoró "para siempre", y cerró su reflexión con una promesa: “Salud por la dicha de volver .... Siempre volver”.