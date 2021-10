Artesanos sanjuaninos pueden participar por 50.000 euros en el premio Loewe Craft

La Fundación Loewe convoca la quinta edición del premio Craft Prize, que tiene como objetivo exponer y dar visibilidad al trabajo de artesanos con talento de todo el mundo. El premio es de 50.000 euros, además de las menciones especiales que se otorgarán por el valor de 5.000 euros. Hay tiempo de inscribirse hasta el 25 de octubre.

Se reconocen obras destacadas por su visión artística e innovación que reflejen el lenguaje personal de sus creadores. La pieza galardonada debe reinterpretar la tradición para hacerla relevante y demostrar la valiosa contribución de la artesanía a la cultura de nuestro tiempo.

Loewe Craft Prize

Inaugurado en 2016 y con una dotación de 50.000 euros, el Loewe Craft Prize surgió con la idea de exhibir la excelencia, el mérito artístico y demostrar que “la artesanía siempre será moderna”, como afirma Jonathan Anderson, director creativo de Loewe.

Esta vez, el conjunto de las obras finalistas dará lugar a una exposición en Seúl, Corea del Sur, en la que se conocerá al ganador del Loewe Craft Prize 2022. La anterior edición tuvo más de 3000 entregas procedentes de artesanos de 107 países; en ella resultó premiada la artista textil china Fanglu Lin con SHE, mientras que las menciones especiales fueron dirigidas a David Corvalán por Desértico II y a Takayuki Sakiyama por Chōtō: Listening To The Waves. La muestra digital del LOEWE Craft Prize 2021, de la que forman parte estas creaciones, podrá seguir disfrutándose en The Room: la plataforma con casi 1400 piezas de los finalistas de todas las ediciones.

Cómo participar y qué tener

Participantes:

Todos los participantes deben ser artesanos profesionales, de cualquier nacionalidad, mayores de 18 años en el momento de la presentación de las inscripciones.

Las inscripciones pueden ser realizadas por un individuo o colectivo y quedan descartadas empresas y compañías mercantiles.

Obras:

Cada participante podrá participar con una sola obra o serie de ellas, concebidas como conjunto único, perteneciente a las artes aplicadas: cerámica, encuadernación, esmaltes, joyas, lacas, metales, muebles, cuero, textiles, vidrio, madera, papel, etc. Se excluyen los materiales peligrosos, prohibidos o vivos.

Las piezas deben cumplir, además con los siguientes requisitos:

Ser propiedad del participante.

Ser una pieza única y original, hecha a mano o parcialmente a mano por el participante.

Ser de reciente creación (en los últimos cinco años).

No haber obtenido premios anteriormente.

Ser una obra innovadora, en el sentido de actualizar la tradición.

Demostrar intenciones artísticas.

Poder viajar y ser instalada por Loewe y / o la Fundación Loewe.

No se admitirán trabajos seleccionados como finalistas en anteriores convocatorias de este concurso.

Inscripción:

Las inscripciones deben enviarse a través de la página web www.loewecraftprize.com.

Se acompañarán de la siguiente información, en inglés:

El nombre del artesano o colectivo, su país, fecha y lugar de nacimiento, número de teléfono, correo electrónico y dirección postal.

Breve nota biográfica del autor.

Un portafolio del creador que muestre hasta cinco trabajos destacados de su carrera.

El nombre de la obra, sus medidas (en mm, cm o m), su material, su peso (en Kilogramos), la categoría en la que ingresa y el valor aproximado en euros, para ser asegurada.

Copia de pasaporte o documento de identidad oficial.

Breve exposición conceptual y técnica del trabajo presentado de no más de 200 palabras.

Fotografías de la obra presentada: se necesitarán un mínimo de 2 y un máximo de 5 fotografías, tomadas desde diferentes perspectivas y solo una de ellas debe hacer referencia a la escala al tener una persona al lado de la obra presentada. Cada foto debe tomarse con un fondo blanco neutro y enviarse en formato jpg o png, tamaño mínimo 800 x 600 px y peso máximo 2 Mb.

Opcionalmente, un video de la obra mostrando de ella diferentes perspectivas, con una duración máxima de 1 minuto.

