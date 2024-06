En medio del escándalo que compromete al Gobierno de Javier Milei por retener alimentos en pleno contexto de crisis económica, el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, criticó esa medida y salió a bancar a comedores y merenderos. Además, aseguró que en el último tiempo crecieron la pobreza y el hambre, y fulminó a los políticos al pedirles “coherencia y cercanía para con los más pobres”.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Lozano no le esquivó a meterse en la polémica que generó la insólita retención de alimentos a punto de vencer que realizó el Gobierno nacional, y dijo: “Pedimos que se active urgente todo lo que hace a la solidaridad para con los que tienen hambre. El hambre es algo urgente, que no puede esperar. Si hubo malversación en la distribución de los alimentos, que se investigue y se sancione a quienes corresponda, pero que no se castigue a justos por pecadores”.

Publicidad

En esa misma línea, defendió a los comedores y merenderos del país, afirmando que “hay iniciativas muy generosas desde instituciones religiosas, vecinales, e incluso de organizaciones sociales, “que realmente están haciendo maravillas para poder llegar a los sectores más vulnerables”. “No hay que soltarles la mano”, sentenció.

A su vez, fue tajante al aseverar que la Iglesia nota un crecimiento significativo de la pobreza en el último tiempo: “Tenemos una mayor demanda en los merenderos y comedores de la provincia”. En este sentido, aseguró que la institución religiosa está haciendo todos los esfuerzos para que, a través de Cáritas y otras iniciativas solidarias, “se pueda estar cerca de los que más sufren”.

Respecto a las políticas provinciales para combatir la pobreza, expresó: “Siempre se puede hacer algo más, y nosotros mantenemos un diálogo frecuente con las autoridades para ver cómo atender no solo el hambre -que es lo más urgente-, sino también para ver cómo lograr que los niños no dejen la escuela por dificultades económicas. En eso estamos trabajando y queremos arrimar nuestra infraestructura y nuestra buena voluntad para poder colaborar”.

Por otra parte, al ser consultado sobre qué le pide Dios a los políticos, el arzobispo enfatizó: “Coherencia y cercanía para con los más pobres, porque la responsabilidad es de toda la sociedad, pero particularmente para los que tienen algún cargo ejecutivo o legislativo, que fueron votados por el pueblo para poder crecer en la dignidad humana”.