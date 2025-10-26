El evento solidario "Un día Maradoniano" se llevará a cabo el próximo 30 de octubre, comenzando a las 19 horas, en el Microestadio Malvinas Argentinas. Este evento, que representa un homenaje al cumpleaños de Diego Armando Maradona, fue anunciado originalmente el pasado 10 de octubre a las 10:10 por Dalma Maradona junto al equipo de "Soñé que Volaba" de Olga stream.

La conducción del evento estará a cargo de Dalma Maradona, Migue Granados, Lucas Fridman, y "varios conductores más del canal de streaming". Será una jornada que combinará música en vivo, entrevistas y participación solidaria.

El line up musical incluye a importantes bandas y artistas. Entre ellos se encuentran: Ratones Paranoicos, Las Pastillas del Abuelo, Soledad, No Te Va Gustar, La Bersuit, Los Auténticos Decadentes, Dante Spinetta y Attaque 77.

Además de la música, se sumarán más de treinta invitados especiales, que son voces que "atravesaron la historia de Diego". Entre estas figuras se destacan Claudia Villafañe, Guillermo Coppola, Carlos Tévez, Daniel Arcucci, Sergio Goycochea, Maxi Rodríguez, Pedro Troglio, Luis Islas, Adolfo Cambiasso y Claudio Cannigia.

La transmisión del evento se realizará por el canal de Olga en YouTube y también por Flow.

Sistema de canje solidario para acceder a las entradas

Es importante aclarar que las entradas para "Un día Maradoniano" no se compran, sino que se intercambian por donaciones solidarias. Quienes deseen asistir podrán acercarse este lunes 27 de octubre a las 10 de la mañana, a las instalaciones de Olga (ubicadas en Humboldt y Cabrera), llevando consigo un kit por persona y por entrada.

Existen dos opciones de kits para elegir como donación:

El Kit 1 incluye: un par de medias de fútbol nuevas, una caja de lápices, un paquete de yerba y otro de harina.

El Kit 2 solicita: un repelente corporal, un par de canilleras nuevas, un paquete de fideos y un puré de tomate.

Adicionalmente, quienes lo deseen tienen la opción de sumar botines usados en buen estado como una donación extra. Todo lo recaudado será destinado a Argentinos Juniors y a la Fundación Social del club, uniendo así el espíritu maradoniano con la acción solidaria.