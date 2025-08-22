Franco Colapinto y el contundente apoyo que recibió de la Fórmula 1

A menos de una semana para el reinicio de la actividad en el circuito de la Fórmula 1, la categoría volvió a expresar su respaldo al piloto argentino Franco Colapinto y su desempeño con la escudería Alpine. A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la F1 analizó la situación de los 20 pilotos de la parrilla y desmintió las especulaciones sobre la posible salida de Colapinto, confirmando que el argentino continuará en su asiento por las 10 carreras que restan de la temporada 2025.

El mensaje de la F1, que lleva como título "Conoce la parrilla... y dónde se encuentran para el resto de la temporada 2025", reafirmó la decisión de Alpine de mantener al argentino, una información que diversos medios habían reportado previamente. La publicación repasó la trayectoria de Colapinto en la máxima categoría, recordando su breve paso por Williams en 2024 y su incorporación a Alpine a mitad de la temporada 2025, en sustitución de Jack Doohan a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña.

La Fórmula 1 reconoció que, aunque el piloto de Pilar no ha sumado puntos hasta el momento, su velocidad natural es innegable. La categoría destacó que Colapinto se mantiene cerca de su compañero de equipo, Pierre Gasly, en ritmo de carrera. El objetivo del argentino para lo que resta de la temporada es capitalizar la experiencia adquirida y convertirla en puntos, lo que le permitiría consolidar su posición en la parrilla para la temporada 2026.

Gran apoyo de la Fórmula 1 para Franco Colapinto

Además, la F1 abordó las dificultades que han enfrentado tanto Colapinto como Jack Doohan, atribuyendo gran parte de los problemas al monoplaza A525 y a los inconvenientes internos del equipo francés. Según el análisis, el coche de Alpine "no es lo suficientemente rápido esta temporada", lo que lo ha relegado a los últimos puestos en la clasificación de constructores. Este panorama contrasta con el de equipos como Haas, que ha sumado casi el doble de puntos.

El rendimiento de Franco Colapinto también fue evaluado en comparación con sus compañeros de equipo. Aunque Gasly ha superado al argentino en 5 de 8 carreras, el análisis de la F1 señaló que el ritmo de Colapinto ha mejorado, especialmente en los Grandes Premios de Canadá y Hungría, demostrando su capacidad para competir con pilotos más experimentados. Este contraste resalta el manejo del segundo asiento por parte de Alpine, que, según la F1, dejó a dos pilotos talentosos "peleando con una mano detrás de la espalda" debido a las circunstancias del equipo y del monoplaza.