Este viernes se llevó a cabo la audiencia de formalización contra Jorge Santiago Mercado, acusado de rociar con nafta a su expareja, una agente de la Policía de San Juan, y amenazarla con prenderla fuego, en su casa de 25 de Mayo. El imputado quedó detenido por orden del juez de garantías, Pablo León, quien dictó tres meses de prisión preventiva en el Penal de Chimbas, mientras continúa la investigación penal preparatoria (IPP) por un plazo de ocho meses. La Fiscalía estuvo representada por Mario Panetta y también intervino la fiscal coordinadora de la UFI Cavig, Claudia Ruiz Carignano. La defensa de Mercado estuvo a cargo del abogado Gustavo Yañez.

El caso está caratulado como tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, además de lesiones leves agravadas. Los hechos ocurrieron en distintos momentos a lo largo del año, con antecedentes previos que constan en sede judicial. La víctima ya había denunciado a Mercado por lesiones en junio, y la audiencia correspondiente había sido fijada para el 19 de agosto, pero el acusado no se presentó, argumentando falta de notificación.

El 27 de junio, según fuentes judiciales, Mercado se presentó en el domicilio de su expareja a bordo de un automóvil que ella le había prestado. Luego de un forcejeo por las llaves, la mujer fue agredida con golpes en la cara y los brazos mientras circulaban por calles oscuras de la localidad. La denunciante también relató amenazas de muerte previas y reiteradas, así como una convivencia conflictiva que había finalizado en enero tras descubrir que Mercado consumía cocaína. En marzo retomaron el vínculo sin volver a convivir.

El caso se agravó el 19 de agosto, cuando Mercado envió un mensaje que decía: “Te voy a prender fuego la casa, con todos adentro”. Después vino el hecho grave de intento de femicidio, lo que motivó la solicitud de detención inmediata por parte del Ministerio Público Fiscal. En la audiencia, el juez resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía, considerando la gravedad de los hechos y el riesgo procesal, por lo que Jorge Santiago Mercado quedó formalmente imputado y detenido por tentativa de homicidio y violencia de género en 25 de Mayo.

La investigación penal sigue su curso con supervisión del fiscal Mario Panetta y la fiscal coordinadora de Cavig, Claudia Ruiz Carignano. El acusado permanecerá alojado en el Penal por el plazo dispuesto mientras se desarrolla la IPP y se recolectan nuevas pruebas en el marco del expediente.