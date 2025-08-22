Inter Miami sumó a otra joven promesa argentina: quién es el nuevo compañero de Messi

Una de las jóvenes promesas del fútbol argentino, Mateo Silvetti, ha sido oficialmente anunciado como nuevo jugador del Inter Miami. El delantero de 19 años, que se convirtió en una de las revelaciones de Newell's Old Boys, fue adquirido por un grupo empresario hace meses y ahora se une a la franquicia de la Florida. Con su incorporación, Silvetti se convierte en el décimo futbolista argentino del equipo, donde será dirigido por Javier Mascherano, quien ya lo conoce de su paso por las selecciones juveniles. El acuerdo de Silvetti se extiende hasta 2029, con la posibilidad de una extensión por un año más.

El interés del Inter Miami por el joven atacante no es reciente. Desde febrero, su nombre ya sonaba como una posible adquisición, aunque su llegada se retrasó por un problema físico. Silvetti, que sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, recibió el alta médica el pasado 11 de agosto y no volvió a jugar en el equipo rosarino. El técnico de Newell's, Cristian Fabbiani, consciente de la inminente transferencia, decidió no incluirlo en la rotación del equipo, a pesar de las habilidades individuales que el jugador podría aportar.

En cuanto a los detalles de la operación, fuentes en Rosario indican que el pase de Silvetti ya pertenecía a un grupo empresario, en una transacción que se estima en alrededor de 4 millones de dólares. Según información de Infobae, Newell's vendió el 100% de los derechos del jugador. Además del monto base, el acuerdo incluye cláusulas por objetivos que el futbolista deberá cumplir. La transferencia se concretó a pesar de que el contrato de Silvetti con el club rosarino se extendía hasta finales de 2025.

Inter Miami y su plantel repleto de argentinos

Mateo Silvetti debutó en 2024 con la camiseta rojinegra, disputando 37 partidos y anotando 6 goles. Su destacado rendimiento lo consolidó como una de las revelaciones de la temporada. Su relación previa con Mascherano, quien lo dirigió en las divisiones juveniles de la selección argentina, podría facilitar su adaptación al nuevo club y a su filosofía de juego.

El joven delantero se unirá a un plantel del Inter Miami con una fuerte presencia argentina. La nómina incluye a figuras como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, Tomás Avilés, Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez, Oscar Ustari, Rocco Ríos Novo, y Marcelo Weigandt. En total, son diez los jugadores argentinos en el equipo, tras la reciente transferencia de Federico Redondo al Elche de España.