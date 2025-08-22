UFC Shangai: hora, cartelera y cómo ver las peleas de este sábado

El UFC se traslada este sábado 23 de agosto a China para una nueva jornada de artes marciales mixtas que tendrá como escenario el Shanghai Indoor Stadium. La velada contará con la participación estelar de Johnny Walker y Zhang Mingyang, quienes encabezan una cartelera repleta de peleadores de élite. El evento, programado para un horario especial, promete ser un espectáculo de alto nivel con combates en diversas categorías de peso.

La jornada de lucha comenzará con las peleas preliminares, que están pautadas para dar inicio a las 3:00 AM hora del Este de los Estados Unidos (1:00 AM en México y 4:00 AM en Argentina). Posteriormente, la acción principal se pondrá en marcha con la cartelera estelar, la cual comenzará a las 6:00 AM hora del Este de los Estados Unidos (4:00 AM en México y 7:00 AM en Argentina). Se estima que el combate principal, entre Walker y Mingyang, tendrá lugar alrededor de las 8:20 AM hora del Este de los Estados Unidos (6:20 AM en México y 9:20 AM en Argentina).

Los aficionados a las artes marciales mixtas podrán seguir el evento a través de diferentes plataformas de transmisión, dependiendo de su ubicación geográfica. En los Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de ESPN+. Por su parte, en México, la señal será emitida por Fox Sports Premium, mientras que en Argentina se podrá ver a través de Fox Sports 2 y el servicio de streaming Disney+.

Evento de lujo en UFC

La cartelera principal de la noche presenta una serie de duelos destacados que captarán la atención de los aficionados. Además del enfrentamiento entre Walker y Mingyang, la velada contará con el choque entre Brian Ortega y Aljamain Sterling, dos de los peleadores más reconocidos en sus respectivas divisiones. También se destaca el enfrentamiento entre el peso pesado Sergei Pavlovich y Waldo Cortes Acosta, un combate que promete una gran intensidad.

Además de los combates estelares, la cartelera preliminar ofrecerá una serie de peleas que servirán como preámbulo a los enfrentamientos principales. Entre los duelos preliminares, destacan los combates entre Maheshate y Gauge Young, Charles Johnson y Lone'er Kavanagh, y el enfrentamiento entre Michel Pereira y Kyle Daukaus. La jornada también incluirá la participación de otros peleadores como Rongzhu, Austin Hubbard, Yizha, Westin Wilson, Xiao Long, Suyoung You, Uran Satybaldiev y Diyar Nurgozhay.

Cartelera completa

Estelares

Cartelera principal

#13 Johnny Walker vs. #14 Zhang Mingyang

#5 Brian Ortega vs. #7 Aljamain Sterling

#3 Sergei Pavlovich vs. #6 Waldo Cortes Acosta

Sumudaerji vs. Kevin Borjas

Taiyilake Nueraji vs. Kiefer Crosbie

Preliminares

Maheshate vs. Gauge Young

#15 Charles Johnson vs. Lone'er Kavanagh

Rongzhu vs. Austin Hubbard

Michel Pereira vs. Kyle Daukaus

Yizha vs. Westin Wilson

Xiao Long vs. Suyoung You

Uran Satybaldiev vs. Diyar Nurgozhay