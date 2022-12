Tras el anuncio que realizó el gobernador Sergio Uñac acerca de que se pondrá a consideración de los sanjuaninos en busca de un nuevo mandato, en las elecciones provinciales que se celebrarán el próximo 14 de mayo, el intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, resaltó esa posibilidad como positiva.

"Lo esperábamos. Creo que él (por Uñac) nunca fue en una dirección distinta. Creo que esta candidatura está basada en gestión de la provincia, así que la veo muy bien", señaló.

Además, Baistrocchi opinó que "si se judicializa, lo terminará dirimiendo la Justicia. A mí me tocó ser secretario legislativo, de hecho esa ley lleva mi firma. Yo creo que no hay impedimentos porque son poderes separados".

"Ahí se habla de fórmulas, una fórmula por definición es algo compuesto y Sergio no era vicegobernador ni gobernador cuando se enmendó la ley. Él fue titular del Poder Legislativo y no del Ejecutivo, o sea que me parece que nada tiene que ver una cosa con la otra. No hay ningún impedimento", concluyó.