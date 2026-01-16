Banco Nación crece 53% en préstamos y refuerza su liderazgo en el crédito 2025

El Banco Nación cerró 2025 con resultados destacados, consolidando su rol central en el sistema financiero y expandiendo significativamente su cartera de préstamos. La entidad registró un aumento del 53% en el stock de créditos totales, superando la inflación anual, y fortaleció su capacidad operativa, su posicionamiento comercial y su presencia en todos los segmentos del mercado.

El crecimiento estuvo impulsado especialmente por los préstamos en moneda extranjera, que se incrementaron un 124%, dirigidos principalmente a sectores exportadores y grandes empresas. En el segmento familiar, la línea hipotecaria, bajo el programa “+Hogares con BNA”, permitió otorgar 21.500 créditos por un total de $2,4 billones, concentrando casi la mitad de las colocaciones nacionales en este rubro.

La digitalización de los procesos bancarios fue otro eje clave: el plazo promedio entre la solicitud y el desembolso se redujo de 200 a menos de 50 días, mientras que nuevos clientes representaron el 40% de los tomadores. En el segmento “Banca Personas”, el producto “+Autos” financió más de 11.300 vehículos sin necesidad de concurrir a sucursales, a través de una red de más de 1.400 concesionarios, consolidando la participación del banco en más del 20% del mercado.

El modelo de atención también se transformó: las operaciones presenciales en sucursales y cajeros disminuyeron un 20% y un 30% respectivamente, mientras que las transacciones digitales crecieron un 20% interanual. La aplicación “BNA+” alcanzó una valoración de 53 puntos y permitió la apertura online de 333.000 cajas de ahorro en dólares, impulsando un aumento del 29% en el stock de estas cuentas. Además, se consolidó la digitalización del pago del transporte público, con un 70% de participación en pagos con VQR y más de 560.000 viajes diarios.

En términos de solidez patrimonial y eficiencia operativa, el banco redujo el índice de irregularidad de su cartera al 2,5%, desde el 12% registrado al inicio de la gestión, lo que le valió la máxima calificación local de largo plazo “AAA(arg)” otorgada por FIX SCR.

En un año marcado por la competencia con la banca privada, el Banco Nación renovó convenios con el sector público, logrando que el 96% de los empleados continúe operando con la entidad, consolidando una base de más de 15 millones de personas y 180.000 empresas.

De cara a 2026, la institución proyecta enfocarse en la innovación y la digitalización, incluyendo la transformación integral del crédito para empresas y el lanzamiento de una nueva Banca Digital, apuntando a reforzar su liderazgo en el sistema financiero argentino.