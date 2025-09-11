El Barcelona confirmó que, mientras espera los permisos necesarios para retornar al Camp Nou, hará de local en el Estadio Johan Cruyff, situado en la Ciudad Deportiva del club. La decisión busca garantizar continuidad en los partidos y cumplir con los protocolos de seguridad.

Inaugurado el 27 de agosto de 2019, el estadio se encuentra junto al predio Joan Gamper y es una de las instalaciones más importantes del club catalán. Su nombre rinde homenaje a Johan Cruyff, leyenda del Barcelona y referente del fútbol mundial, y refleja la historia y valores que el club busca transmitir a sus jóvenes talentos.

Actualmente, el Johan Cruyff es la sede de los partidos del equipo femenino, el Barça B y los equipos Juvenil A y B. Con capacidad para albergar a miles de espectadores, se ha consolidado como un espacio clave para la formación y desarrollo de los jugadores en todas las categorías del club.

El traslado temporal de los encuentros al Johan Cruyff asegura que el club mantenga la continuidad de sus competencias oficiales mientras se gestionan los permisos para el regreso al Camp Nou, su estadio histórico y símbolo de la institución.