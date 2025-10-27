Boca Juniors visitará esta tarde a Barracas Central, desde las 16:00, en un partido crucial por la clasificación a la Copa Libertadores 2026, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El encuentro se jugará en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia y será transmitido por ESPN Premium, con acceso también a plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega con la obligación de ganar. Tras su última derrota, Boca se encuentra quinto en la tabla anual, fuera de la zona de clasificación directa al certamen continental. Para este compromiso, el Xeneize tendrá bajas sensibles, como Edinson Cavani y Rodrigo Battaglia, este último lesionado con un desgarro. Su lugar podría ser ocupado por el juvenil Milton Delgado, quien destacó recientemente con la Selección argentina Sub-20.

Por su parte, Barracas Central, dirigido por Rubén Insúa, intentará cerrar el torneo con un triunfo histórico ante Boca. En diez enfrentamientos oficiales previos, el local nunca logró vencer al Xeneize, con un registro de nueve triunfos visitantes y un empate, lo que subraya la diferencia de favoritismo.

Las probables formaciones para el partido son:

Barracas Central: Ledesma; Barrios, Insúa, Demartini, Rak, Jappert, Ruiz, Tapia, Miloc, Candia, Bruera.

Boca Juniors: Marchesín; Blanco, Costa, Di Lollo, Barinaga; Paredes, Delgado, Palacios; Aguirre, Merentiel, Giménez.

El partido promete ser clave para definir la clasificación directa de Boca Juniors a la Copa Libertadores 2026, mientras Barracas Central buscará romper la historia y lograr su primer triunfo ante el conjunto porteño.