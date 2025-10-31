La provincia de San Juan celebra este viernes el Día de las Iglesias Evangélicas con un acto central que se desarrollará en la Plaza Artística. La actividad cuenta con la participación de representantes de diferentes credos y con el acompañamiento del Gobierno provincial.

“Estamos muy contentos porque nos hemos reunido con todas las iglesias evangélicas y con todos los cultos en general que están en San Juan para celebrar este día. Convocamos también a toda la ciudadanía para que nos acompañe en este Tedeum, que será un momento de reflexión, de solidaridad y de unión entre todos”, expresó en rueda de prensa, Claudia Sarmiento, secretaria de Relaciones Institucionales.

Desde el área destacaron que en San Juan existen aproximadamente 70 cultos registrados, aunque el número sigue en crecimiento. “La fe siempre caracteriza a las personas solidarias. Muchos cultos que nacieron en otras provincias también se están desarrollando aquí, extendiendo sus raíces y su labor comunitaria”, explicó la funcionaria

Además, Sarmiento resaltó que el Gobierno de San Juan mantiene un vínculo constante con las comunidades religiosas, tanto católicas como no católicas, a través de distintos programas y actividades conjuntas. “El gobernador nos pide que incluyamos a todos aquellos que trabajan por el bien común. En cada ministerio hay espacios donde los cultos participan y colaboran con sus acciones”, concluyó.